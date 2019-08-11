2019/08/11 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في بوركينا فاسو الشيخ سلام الربيعي والوفد المرافق له بنجل الشيخ المرحوم امام جنبو ، وهو من أفضل الشخصيات هناك وله الفضل الكبير في نشر الإسلام ومعارف أهل البيت “عليهم السلام ” في ربوع المنطقة”.وقال الشيخ ابو بكر جنبو انني مسرور كثيراً بهذه الزيارة وان ما يقوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء يجمع الشيخ سلام الربيعي بنجل الشيخ المرحوم إمام جنبو النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء يجمع الشيخ سلام الربيعي بنجل الشيخ المرحوم إمام جنبو) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء يجمع الشيخ سلام الربيعي بنجل الشيخ المرحوم إمام جنبو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).