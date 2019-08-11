“بالفيديو والصور” مئات السيارات ترابط على مدخل أربيل.. اجراءات مشددة ورسوم مالية على كل زائر!!!

2019/08/11 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رصدت “يس عراق” مقاطع مصورة لمئات السيارات المرابطة عند مدخل مدينة اربيل تنتظر الدخول بسبب شدة الاجراءات الامنية، الامر الذي خلف زحامات شديدة وامتعاضا لدى المسافرين القادمين من بغداد والمحافظات.وفرضت السلطات الكردية رسوما مالية قيمتها 10 الاف دينار على كل زائر يدخل الى اربيل التي تعتبر مقصدا سياحيا يرتادتها العراقيون في […]

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