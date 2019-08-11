2019/08/11 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

رصدت عدسة "العهد نيوز"، لقطات تظهر بعض من أجواء عيد الفطر المبارك في ديالى.

تصوير / مخلد الربيعي

وشهدت متنزه نادي الفروسية في محافظة

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