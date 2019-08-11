عبدالمهدي يوجّه فرقة العبّاس القتالية بمهمة أمنية.. والأخيرة توضح

2019/08/11 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت قيادة فرقة العباس القتالية المنضوية في تشكيلات الحشد الشعبي، عن تكليفها بحماية طريق النخيب – عرعر الحدودي مع السعودية.

وقال مشرف الفرقة

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