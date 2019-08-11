2019/08/11 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال جولة لممثل المرجعية الرشيدة الشيخ حسام البيجاوي في السنغال التقى عدداً من أعضاء جمعية فاطمة الزهراء (ع) النسائية .أنشأت هذه الجمعية تحت رعاية شيخ نوح ماني المربي الروحي لأتباع مدرسة أهل البيت (ع) في زيغنشور سنة 2018, وكان هدفها جمع نساء أتباع أهل البيت (ع) في المنطقة وتثقيفهن وتعلميمهن علوم أهل البيت (ع).” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع اليعقوبي يرى أن للمرأة نصيب في الخطاب الإسلامي وهو يستوجب تحمل المسؤولية تجاه هذا المجتمع النعيم نيوز.

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