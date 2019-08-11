2019/08/11 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



ينتظر وفد من حكومة اقليم كردستان، نهاية عطلة عيد الأضحى لبدء زيارة إلى العاصمة بغداد بهدف مباحثات مع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نهاية عطلة العيد وفي بغداد.. كردستان تستعد لجولة مفاوضات “حاسمة”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نهاية عطلة العيد وفي بغداد.. كردستان تستعد لجولة مفاوضات “حاسمة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).