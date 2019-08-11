نائب: تحرك لإقرار قانون “من أين لك هذا” خلال الفصل التشريعي المقبل

2019/08/11 | 19:56

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بغداد :سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الأحد، تمرير قانون “من أين لك هذا” خلال الفصل التشريعي المقبل...

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