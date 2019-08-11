2019/08/11 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقطت سيارة في سد دوكان بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، الامر الذي ادى الى مصرع شخصين كانوا داخلها، غرقاً.

وقال مدير مرور قضاء دربندخان الرائد ريزن برهان، في تصريح صحفي، ان الحادث حصل على طريق شميران بالقرب من المنطقة السياحية المسماة بان قوين، عندما سقطت سيارة في السد، مبينا ان سائق السيارة وهو شاب وامرأة مسنة كانت راكبة معه، لقيا حتفهما غرقا وتم استخراج جثتيهما من الماء.

واشار الى ان لوحة السيارة تشير الى الرقم 4557 السليمانية وباسم عثمان احمد محمود وهو من اهالي حي "توي مليك" في السليمانية.

وطالب الرائد ريزن برهان من يجد لوحة التسجيل في اي مكان قرب السد، ابلاغ الشرطة او شرطة المرور.

واضاف ان الشرطة والمرور والدفاع المدني منهمكون باخراج اي ركاب محتملين اخرين داخل السيارة الغارقة في سد دوكان، لافتا الى الشك بوجود ركاب اخرين غرقوا في السد.

وعن اسباب الحادث قال برهان ان المكان في منعطفات كثيرة ومن المحتمل ان السائق فقد السيطرة على السيارة، الامر الذي ادى لسقوطها في السد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق شخصين بسقوط سيارة في سد دوكان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق شخصين بسقوط سيارة في سد دوكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).