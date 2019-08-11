ابنة هيفا وهبي تثير الجدل بأطلالة جريئة

2019/08/11 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..نشرت زينب فياض، ابنة الفنّانة هيفا وهبي، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على “انستغرام”، أثناء تصفيف شعرها، وسألت الجمهور عن توقعاتهم حول الإطلالة الجديدة.

أثارت إطلالة فيّاض، جدلاً واسعاً، إذ ارتدت فستاناً مكشوفاً، وصفه البعض بالجريء.

وواجهت فياض انتقادات، فكتبت لها إحدى المتابعات: “انت جميلة سبحان اللي خلقك..



بس احنا احترمناك لانك انسانه خلوقة..



وبتحترمي حالك..



وأم بأتم معنى الكلمة..



بس أول مرة مابحب شي بتلبسيه”.

لترُدّ “فياض”: “بعمره اللبس ما كان مقياس الأخلاق طالما ضمن الأدب والحدود والحمد لله أنا بعرف حدودي وين ورح ضل للأبد أم بيفتخرو فيها بناتها”.

فيما علّقت أخرى: “ما لايقة عليك إلا الحشمة يا زينب تعودنا عليك وانتي لبسك مستور”، فردّت عليها فياض: “وهيك رح ضل كوني أكيدة وهيدا الفستان طويل”.

المصدر: نواعم

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