2019/08/11 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على متن دراجات.. ثمانية حجاج يقومون برحلة من لندن إلى مكة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/11 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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