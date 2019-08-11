نوال السعداوي - مذكرات طبيبة بعد 63 عامًا من القهر

2019/08/11 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي «بدأ الصراع بينى وبين أنوثتى مبكرا جدا، قبل أن تنبت أنوثتى، وأعرف شيئا عن جنسى، وأصلى، وفصلى.بل قبل أن أعرف أى تجويف كان يحتوينى، قبل أن أخرج إلى العالم الواسع، كل ما كنت أعرفه، أننى بنت كما أسمع من أمى.بنت؟.ولم يكن لكلمة بنت سوى معنى واحد، أننى لست ولدا، لست مثل أخى، أخى يقص شعره ويتركه حرا، وشعرى أنا يطول ويطول، وتمشطه أمى فى اليوم مرتين، وتقيده فى ضفائر، وتحبس أطرافه فى أشرطة.أخى يصحو من نو......

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