رئيس هيأة الحج والعمرة يبعث برقية الى عبد المهدي بشأن الحجاج العراقيين

2019/08/11 | 20:05

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بغداد اليوم- بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، برقية من رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية، بشأن الحجاج العراقيين في الديار المقدسة.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير "تلقى برقية من رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية، تقدم خلالها الاخير بالتهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى".

وبحسب البرقية، وفق مكتب عبد المهدي، فأن "جميع الحجاج من العراقيين وكذلك كوادر العاملين بخدمتهم من موظفين ومتعهدين ومرشدين وأطباء، قد عادوا سالمين من مشعري عرفات ومزدلفة إلى مشعر منى، لإكمال بقية مناسكهم".

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وقال عضو اللجن

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