فنانة عربية  بأطلالة ميريام فارس

2019/08/11 | 20:08

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(المستقلة)..نشرت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله على حسابها على “إنستغرام” صورتين لها بدت فيهما بإطلالة غريبة وجديدة تماماً.

وظهرت ليلى بشعر أشقر مجعد “كيرلي” وبماكياج غريب، حيث طبقت ظلال عيون باللون الأحمر فوق جفنيها.

ولفت بعض المتابعين إلى أن الممثلة تعتمد لوك شبيهاً بلوك الفنانة اللبنانية ميريام فارس خصوصاً أنها اختارت أسلوب لباس قريب من أسلوب الأخيرة، لناحية نحافة خصرها.



ولوحظ أن من بين المعجبين بإطلالتها الفنانة الإماراتية أحلام.

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