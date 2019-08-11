2019/08/11 | 20:08

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اخماد حريق اندلع في دار أحد المواطنين في منطقة البنوك

اعلنت مديرية دفاع مدني بغداد الرصافة عن اخماد حادث حريق اندلع في

دار أحد المواطنين بمنطقة البنوك .وذكرت المديرية في بيان" ان فرقها سيطرت على الحادث وإخمدت النيران

التي اندلعت في الطابق الثاني من الدار والمشيد من مادة السندويش بنل

ومنع وصول النيران إلى باقي ارجاء الدار والدور المجاورة بأقل الخسائر

المادية وبدون اية اضرار بشرية" .

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