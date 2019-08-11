2019/08/11 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت قوات الأمن الهندية عن حالة التأهب القصوى بعد ورود معلومات عن تخطيط “إرهابيين” لشن هجمات بالقنابل في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى.ونقل موقع “India Today” عن مصادر أمنية تأكيدها أن “الأجهزة الأمنية حذرت من أن إرهابيين قد يستخدمون سيارات حكومية (لتنفيذ هجمات)، في الوقت الذي يرتدون فيه أزياء رسمية لمخادعة الشرطة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تعلن حالة تأهب أمني قصوى لإحباط عمليات مسلحة وكالة خطوة برس.

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