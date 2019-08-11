امين عام الأتحاد الاسلامي لتركمان العراق : سانت ليغو الجديد سيبتلع كركوك وسنؤجل الانتخابات

2019/08/11 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للأتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي، أن قانون سانت ليغو 1.9 مخاطرة كبيرة لمصير المكون التركماني وسيبتلع محافظة كركوك، فيما بين أن المكون سيعمل على تأجيل الانتخابات إلى حين إكمال تدقيق سجل الناخبين.وقال في بيان له , إن قانون سانت ليغو 1،9 وتدقيق سجل الناخبين في كانون الأول من […]

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