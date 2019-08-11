الصالحي يبحث مع رئيس المجلس التركماني السوري اوضاع التركمان في العراق وسوريا

2019/08/11 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي, مع رئيس المجلس التركماني السوري الدكتور محمد وجيه اوضاع التركمان في العراق وسوريا .وذكر بيان صادر عن الصالحي انه جرى خلال اللقاء الذي عقد في انقره بحث اوضاع التركمان السوريين ، وهنأ الصالحي الدكتور وجيه وذلك لانتقال مقر المجلس من خارج سوريا الى الداخل متمنيا للتركمان […]

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