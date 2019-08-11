2019/08/11 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم رجل اعمال اردني على ذبح اضحية الى الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في صباح اول يوم من عيد الاضحى.وحصل “يس عراق” على “صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الاضحية قرب صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدام حسين يظهر بالاردن في اول ايام عيد الاضحى.. صورة تكشف التفاصيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدام حسين يظهر بالاردن في اول ايام عيد الاضحى.. صورة تكشف التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).