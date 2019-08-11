غلام يودع عش الصقور

2019/08/11 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن مشرف فريق القوة الجوية لكرة القدم، جاسم غلام استقالته من مهمته مع الفريق.وقال غلام لـ/ المعلومة/ ان “مهمتي مع ادارة القوة الجوية انتهت بشكل رسمي اليوم بعد تقديم استقالتي من مهمتي”.واوضح ان “قرار الاستقالة جاء حفظاً لاسمي وتاريخي واشكر الإدارة واللاعبين والجماهير الوفية على دعمهم لي واتمنى لهم النجاح”.[…]

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