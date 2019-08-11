English | كوردى

وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع أعضاء الإدارة المحلية في ذي قار


وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع أعضاء الإدارة المحلية في ذي قار
2019/08/11 | 20:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مراسلنا: وزير الداخلية يصل ذي قار ويعقد اجتماعًا في مجلس المحافظة مع الإدارة المحلية فيها

الاخبار العاجلة

مراسلنا: وزير الداخلية يصل ذي قار ويعقد اجتماعًا في مجلس المحافظة مع الإدارة المحلية فيها

الأحد 11 أغسطس 2019 - 19:04

مراسلنا: وزير الداخلية يصل ذي قار ويعقد اجتماعًا في مجلس المحافظة مع الإدارة المحلية فيها

مراسلنا: وزير الداخلية يصل ذي قار ويعقد اجتماعًا في مجلس المحافظة مع الإدارة المحلية فيها

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/23/43/2343134d2f811636da08e29e0d5dbbf7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع أعضاء الإدارة المحلية في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع أعضاء الإدارة المحلية في ذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا