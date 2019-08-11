وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع أعضاء الإدارة المحلية في ذي قار

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مراسلنا: وزير الداخلية يصل ذي قار ويعقد اجتماعًا في مجلس المحافظة مع الإدارة المحلية فيها

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مراسلنا: وزير الداخلية يصل ذي قار ويعقد اجتماعًا في مجلس المحافظة مع الإدارة المحلية فيها

الأحد 11 أغسطس 2019 - 19:04

مراسلنا: وزير الداخلية يصل ذي قار ويعقد اجتماعًا في مجلس المحافظة مع الإدارة المحلية فيها

مراسلنا: وزير الداخلية يصل ذي قار ويعقد اجتماعًا في مجلس المحافظة مع الإدارة المحلية فيها

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