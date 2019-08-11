احباط محاولة تهريب شحنة بيض من ايران عبر منفذ زرباطية

2019/08/11 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعادت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، تسعة شاحنات محملة بشيش التسليح، الى الجانب الايراني.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان الشاحنات التسعة واثناء مرورها بمنفذ زرباطية الحدودي، ضبطت بدون شهادة منشا وفاتورة، الامر الذي تطلب اعادة ارسالها الى الجهة المصدرة.

كما وضبط عامل عراقي، استخدم طريق مخصص لدخول الشاحنات الفارغة، في محاولة لتمرير 34 كارتون من بيض المائدة، ممنوع الاستيراد، حيث تم احالته الى القاضي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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