الدفاع النيابية تكشف عن تحركات جديدة لإخراج القوات التركية

2019/08/11 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن تحركات حكومية جديدة تجاه الجانب التركي لإخراج قواته القتالية من شمال البلاد.وقال علي الغانمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تواجد القوات التركية القتالية شمال البلاد لا يوجد له مبرر ومنتهك لسيادة العراق”، لافتا إلى إن “جميع الوفود الأمنية والعسكرية تتحرك في الوقت الحالي […]

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