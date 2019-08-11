الناجون من السل هم الاكثر عرضة لهذا المرض

2019/08/11 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

كشف دراسة أجريت على أكثر من ألفى مريض هندى أن الناجين من السل، خاصة أولئك الذين يعيشون في الهند، معرضون بشكل أكبر

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