العمليات المستركة تكذب تقرير النتاغون بشان التواجد الاميركي بين العراق وسوريا

2019/08/11 | 20:24

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العهد نيوز – بغداد

كذبت قيادة العمليات المشتركة، تقرير البنتاغون الذي أشار الى وجود اكثر من 14 الف عنصر من عصابات داعش الإجرامية في المناطق

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