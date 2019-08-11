2019/08/11 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مشرف فريق القوة الجوية لكرة القدم، جاسم غلام استقالته من مهمته مع الفريق.وقال غلام , ان “مهمتي مع ادارة القوة الجوية انتهت بشكل رسمي اليوم بعد تقديم استقالتي من مهمتي”.واوضح ان “قرار الاستقالة جاء حفظاً لاسمي وتاريخي واشكر الإدارة واللاعبين والجماهير الوفية على دعمهم لي واتمنى لهم النجاح”.يذكر ان العديد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جاسم غلام يودع عش الصقور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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