الشيخ العطية لعبد المهدي:الحجاج عادوا سالمين من مشعري عرفات ومزدلفة إلى منى لإكمال مناسكهم

2019/08/11 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن رئيس هيأة الحج والعمرة خالد العطية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن عودة الحجاج العراقيين سالمين من مشعري عرفات ومزدلفة إلى مشعر منى لإكمال مناسكهم.جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثها العطية لعبد المهدي.وذكر بيان لرئاسة الوزراء وتلقته وكالة صدى، ان” عبد المهدي تلقى برقية تهنئية بمناسبة عيد الاضحى المبارك من رئيس هيأة الحج والعمرة

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