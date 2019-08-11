الانبار..تأهيل مجمع ماء الحبانية بالانبار بكلفة مليار و 200 مليون دينار

2019/08/11 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الانبار … أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الاحد، اعادة تأهيل مجمع ماء الحبانية شرقي مدينة الرمادي لتغذية الاحياء السكنية بالماء الصالح للشرب.وقال الدليمي في حديث صحفي تابعته وكالة/ بدر نيوز /، إن “الدوائر الخدمية وبدعم من حكومة الانبار المحلية اعادت تأهيل مجمع ماء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، والذي […]

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