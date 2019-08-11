2019/08/11 | 20:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ابنة هيفا وهبي تثير الجدل بأطلالة جريئة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
نشرت زينب فياض، ابنة الفنّانة هيفا وهبي، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على “انستغرام”، أثناء تصفي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ابنة هيفا وهبي تثير الجدل بأطلالة جريئة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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