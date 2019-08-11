تشغيل الوحدة التوليدية K1 في بمحطة كركوك الغازية وبحمل ١٤٠ ميكا واط

2019/08/11 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير توزيع كهرباء كركوك المهندس يالجن مهدي عن اعادة تشغيل الوحدة التوليدية K1 في محطة كهرباء كركوك الغازية بناحية تازة جنوب كركوك وبحمل ١٤٠ ميكا واط وصولا إلى ١٩٠ ميكا واط خلال الساعات القادمة .وقال تم اعادة الوحدة بعد ان نجحنا وبزمن قياسي اليوم من اعادة جميع الوحدات الانتاجية في محافظة كركوك للعمل […]

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