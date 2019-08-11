انطفاء تام للكهرباء الوطنية في محافظتين وجزئي في ثالثة

2019/08/11 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب خطأ فني باطفاء الكهرباء الوطنية في محافظات كركوك ونينوى واجزاء كبيرة من صلاح الدين.

وجاء في بيان لاعلام دائرة توزيع كهرباء كركوك ان خط الكهرباء الوطنية كركوك- ديالى 400 كي في انطفأ ظهر اليوم الاحد.

واوضح البيان ان اطفاء الخط تسبب بانقطاع الكهرباء الوطنية عن كركوك ونينوى بشكل تام، وبشكل جزئي في محافظة صلاح الدين، لافتا الى ان فرق الصيانة منهمكة باصلاح الخطأ الفني واعادة الكهرباء الى تلك المحافظات.

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