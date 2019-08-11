2019/08/11 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lw-XGIVRrkA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أين تقع قلعة الحصن؟ حلها وتستاهلها مع همسة ماجد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أين تقع قلعة الحصن؟ حلها وتستاهلها مع همسة ماجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).