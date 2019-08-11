استشهاد جندي بإنفجار عبوة ناسفة بمدخل معسكر أمني في ديالى

2019/08/11 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الأحد، بإستشهاد جندي إثر انفجار عبوة ناسفة قرب مدخل معسكر امني شمال شرقي محافظة ديالى.

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