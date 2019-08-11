دراسة: طفرة جينية وراء النوم والاستيقاظ المبكر

2019/08/11 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..خلصت دراسة حديثة إلى أن ما يسمى “النوم المتقدم” الذي يصيب البعض، ويدفعهم للنوم باكرا والاستيقاظ قبل ساعات الفجر، هو حالة غير نادرة، وذلك على عكس ما يعتقد.وتبين من خلال الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا (سان فرانسيسكو) الأميركية أن هذه الحالة سببها طفرة جينية، غالبا ما تصيب عدة أفراد من العائلة […]

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