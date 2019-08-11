مصر.. الإفراج عن 1634 سجينا تنفيذا لعفو رئاسي أصدره السيسي

2019/08/11 | 20:36

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، الإفراج عن 1634 سجينا، بمقتضى عفو رئاسي أصدره ا...





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