العراق.. قانون “من أين لك هذا؟” يعود من جديد

2019/08/11 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد النائب عن تحالف “#سائرون” #علاء_الربيعي، اليوم الأحد، تمرير قانون “من أين لك هذا” خلال #الفصل التشريعي المقبل.الربيعي قال في تصريح صحافي إن «مقترح قانون […]

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