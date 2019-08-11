البيشمركة تحذر من حصول داعش على

2019/08/11 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، اليوم الاحد، ان مسلحي تنظيم داعش حصلوا على "فرصة ذهبية" لاعادة تنظيم صفوفهم، معربا عن اعتقاده انهم بدأوا بخطوتهم بهذا الاتجاه.

وجاءت تصريحات اسماعيل خلال تفقده، بمناسبة عيد الاضحى، قوات البيشمركة في منطقة كوله جو، بالقرب من كلار بادارة كرميان، والتي شهدت الاسبوع الماضي هجوما للارهابيين ادى الى مقتل اربعة منتسبين من القوات الامنية.

وتتحدث وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) والامم المتحدة عن عودة ظهور داعش في العراق، فيما اكد وزير البيشمركة في حكومة الاقليم التقارير الامريكية والاممية التي تشير الى مخاطر عودة داعش في المنطقة.

وقال شورش اسماعيل بهذا الصدد ان "الفراغ الامني خلق بلاشك فرصة ذهبية لداعش ليتمكنوا من اعادة تنظيم صفوفهم"، لافتا الى انه يعتقد بانهم بدأوا بتلك الخطوة وهم يتمركزون، ومحذرا من ان عدم معالجة هذه المسألة ستؤدي الى أعمال اكثر سوءا ووحشية، في اشارة الى هجوم كوله جو.

وبعد حصول الهجوم قامت قوات البيشمركة والجيش العراقي بعمليات منفصلة ضد المسلحين في المنطقة، ويؤكد الجانبان ان عملياتهما ناجحة وحققت اهدافها.

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