وزير الداخلية يصل الى ذي قار ويعقد اجتماعاً موسعاً مع المحافظ والقادة الأمنيين ويأمر بملاحقة تجار المخدرات واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يتعاطاها ويتعامل بها

2019/08/11 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، مساء اليوم، إلى محافظة ذي قار على رأس وفد وزاري .وعقد اجتماعاً موسعاً بحضور المحافظ عادل الدخيلي وقائد عمليات الرافدين اللواء علي دبعون وقائد شرطة محافظة ذي قار اللواء حسن الزيدي وعدد من مديري دوائر وزارة الداخلية في مقر قيادة الشرطة.واستعرض الوزير مع الحضور الخطة المعدة لحفظ […]

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