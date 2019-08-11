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شاهد بالفيديو.. تغطية المراسل خالد الجبوري من الموصل بمناسبة عيد الفطر المبارك ليوم 2019/8/11


شاهد بالفيديو.. تغطية المراسل خالد الجبوري من الموصل بمناسبة عيد الفطر المبارك ليوم 2019/8/11
2019/08/11 | 21:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: VCe6eMOvuFE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية المراسل خالد الجبوري من الموصل بمناسبة عيد الفطر المبارك ليوم 2019/8/11) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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