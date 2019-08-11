الشركة المنفذة: قلة الاموال تسببت في توقف مشروع دوار الامام الحسين (ع)

2019/08/11 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت الشركة المنفذة لمشروع دوار الامام الحسين (ع) عن توقف العمل في المشروع بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لاكماله.وقال مدير الشركة علي تومان لـ /المعلومة/، ان “المشروع أحيل للشركة عام 2014 ومدة انجازه تنتهي في العام 2018 وتوقف العمل فيه بسبب الازمة المالية، بيد ان الشركة استأنفت العمل بجهود ذاتية ستمكنها […]

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