شرطة النجف توجه بمحاسبة الدراجات والمركبات ذات الأصوات العالية

2019/08/11 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الاتجاه برس

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الأحد، أنها وجهت بمحاسبة المركبات والدراجات النارية، ذات الأصوات العالية.

وقال المتحدث بأسم قائد شرطة النجف، العميد فائق الفتلاوي، في بيان تابعته”الاتجاه برس”، إنه”أمرنا بمحاسبة المركبات والدراجات النارية التي تصدر أصواتا عالية، في الشوارع، وما يعرف بـ(تفحيط الإطارات)”.

وكانت إدارة محافظة النجف، قد قررت في وقت سابق، منع سير الدراجات النارية التي تحمل أكثر من شخص واحد، فيما عزت المحافظة أن قرارها من اجل الحفاظ على حياة سائقي الدراجات ولعدم التزامهم بالتعليمات المرورية.

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