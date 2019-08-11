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ماذا تفعل البنوك الصهيونية وكيف تخالف القوانين الدولية ؟

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ماذا تفعل البنوك الصهيونية وكيف تخالف القوانين الدولية ؟

الأحد 11 أغسطس 2019 - 20:54

تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش كشف مؤخراً عن عمل البنوك الصهيونية ودعمها للمستوطنات من خلال تمويل بناءها في الضفة الغربية وكذلك دخولها في شراكات مع مقاولين لبناء مساكن على أراض مصادرة بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين .

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