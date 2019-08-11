2019/08/11 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس مجلس المحافظة علي المالكي، اليوم الاحد، توزيع ما يزيد عن 1200 قطعة ارض على عوائل الشهداء والجرحى من ابناء المحافظة.

وقال المالكي عبر بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان المشمولين هم عوائل الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي والقوات الامنية، بالاضافة الى ضحايا النظام السابق، حيث اكد خلال احتفالية لتوزيع الاراضي، وجود وجبات اخرى.

واوضح ان الوجبات المقبلة ستشمل شرائح اخرى منها "المعلمين والمدرسين، وجميع الموظفين، وكذلك العوائل المتعففة، ضمن منهاج عمل الحكومة المحلية الجديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء توزع 1200 قطعة ارض على عوائل الشهداء والجرحى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء توزع 1200 قطعة ارض على عوائل الشهداء والجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).