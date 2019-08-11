الشؤون الداخلية تلقي القبض على سجين هارب في ميسان

2019/08/11 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

القت مفارز الشؤون الداخلية والامن، في محافظة ميسان، اليوم الاحد، القبض على احد السجناء الهاربين.

وقال بيان للمديرية تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "السجني الهار(ب ر.ع.م) القي القبض عليه في منطقة البحاثة، بعد توفر معلومات عن وجوده، حيث تحركت قوة من مركز بني هاشم لالقاء القبض عليه بالتعاون مع ضباط ومنتسبي الداخلية في ميسان، بعد هروبه اثناء تسييره الى محكمة الكحلاء".

وتابع "تم تسليمه الى جهة الطلب وفق وصل استلام اصولي لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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