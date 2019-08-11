اجراءات ايرانية عراقية مشتركة في زیارة الأربعین + فيديو

2019/08/11 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عمدة العاصمة الايرانية السیّد بيروز حناجي ان موضوع زیارة الأربعین یحظی بالأهمّیة مع إقتراب شهر محرّم الحرام، موضحا ان هناك تعاون في مجال الخدمات ...

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