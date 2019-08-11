2019/08/11 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

دعا مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق المقاتلين لاتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

وذكر بيان لمكتبه تلقت " العهد نيوز" نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الاستخبارات العسكرية يدعو الى اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الاستخبارات العسكرية يدعو الى اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).