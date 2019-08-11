2019/08/11 | 21:26

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العهد نيوز – متابعة

أطلق الموظفون المفصولون من أعمالهم في تركيا، بموجب قانون الطوارئ، حملة توقيعات من أجل استرداد وظائفهم، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة "زمان"

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