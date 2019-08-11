2019/08/11 | 21:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أستاذ جبار ومقطع قصيدة العيد والواقع الأليم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rtySVXfaZ7M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أستاذ جبار ومقطع قصيدة العيد والواقع الأليم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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