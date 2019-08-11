تكليف فرقة العباس لحماية طريق عودة الحجاج

2019/08/11 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركلفت رئاسة الوزراء، اليوم الاحد، فرقة العباس القتالية، لحماية طريقي النخيب وعرعر.

وأكد مشرف الفرقة ميثم الزيدي في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "رئاسة الوزراء كلّفت فرقة العباس القتالية، بحماية طريقي النخيب وعرعر، لغرض تأمين طريق الحجاج".

وأشار الزيدي الى إن "أغلب الإجراءات مكتملة بهذا الشأن، لكنه متعلق بإكمال إجراءات إلتحاق أحد ألوية الفرقة بوزارة الدفاع".

ووبين انه "بعد المباشرة رسمياً سيتم تأمين الحماية لتفويج قوافل الحج والعمرة، فضلاً عن التجارة عبر هذا الطريق المهم".انتهى/س

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