الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش في صلاح الدين

2019/08/11 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن قوات الحشد الشعبي صدت هجوما لداعش الاجرامي قرب ناحية الصينية في صلاح الدين.وقال المصدر، إن "قوة أمنية من الحشد الشعبي تمكنت من صد هجوم لداعش الاجرامي بعجلة يستقلها عنصران، كانا يرومان مهاجمة القطعات الامنية الماسكة على الحدود الصحراوية".

وأضاف، أن "العملية تمت بنجاح وتم تفجير العجلة عن بعد قبل ان تصل الى مكان الاستهداف".

يذكر أن القوات الأمنية والحشد الشعبي يصدان بين مدة وأخرى هجمات لخلايا عناصر داعش في بعض مناطق صلاح الدين ونينوى.



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