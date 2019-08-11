7 أهداف وإثارة بفوز فلسطين على سوريا والمنافسة على البطاقة الوحيدة للمجموعة

2019/08/11 | 21:37

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بغداد اليوم

شهدت مباراة فلسطين وسوريا اليوم الاحد، الاثارة وسبعة اهداف وفوز فلسطيني 4-3، في لقاء جرى على مل...





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